محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من شوارع القرى والمدن

نظم رؤساء مدن الحامول وقلين والرياض، وفوه والبرلس وكفر الشيخ حملات لرفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء بالمدن وبالقرى المتعددة، إضافة للتأكد من رفع مياه الأمطار من أفنية المدارس.



وتفقدت عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال وجهود رفع مياه الأمطار بمدن مصيف بلطيم، وبلطيم والبرلس وبعدد من قرى بلطيم والبرلس، مشيدة بجهود العاملين بالمدن والوحدات القروية.



وأشرف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رفع وشفط وسحب المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة، واستكمال مسح المخلفات أولا بأول.



وناشد المواطنون بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصًا على سلامتهم والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، موجهًا بسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة وتغطية بيارات الصرف الصحي وضرورة تواجد المعدات الخاصة لرفع وكسح المياه من الشوارع حتى الانتهاء عن رفع أثار هطول الأمطار.



وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، وعلى أعمال الردم والتسوية للطريق العام والمداخل والمخارج، ورافد الطريق الدولي، بالإضافة لرفع تراكمات المياه وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي.



وتابع تشغيل محطات الرفع المياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة واستكمال مسح المخلفات أولًا بأول.



وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، ومسح الشوارع، ورفع تراكمات الأمطار بالأماكن المنخفضة وتصريف المياه بالمدارس بقرى المركز.



كما تابع أعمال النظافة اليومية وحملة رفع الإشغالات بشوارع العاشر من رمضان، والكوبري الحديد، أبو بكر الصديق، ودوران أبو النور، وبجوار مجمع المواقف، لتيسير حركة المرور والقضاء على الاختناقات المرورية أمام مجمع المواقف ومدخل المدينة اتجاه بلطيم.



وشارك فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، العمال في رفع المخلفات من شوارع مدينة قلين، وتابع أعمال صيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، ورفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.



وكلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.



وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على حملة لإزالة تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدينة، بالإضافة إلى فتح صفايات الأمطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أولاً بأول.



ووجه النواب ورؤساء القرى بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصا على سلامتهم.