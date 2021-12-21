الليرة التركية تتعافي أمام الدولار الأمريكي بعد إعلان أردوغان إجراءات تعزيزها

تعافت الليرة التركية من المستويات المنخفضة القياسية التي سجلتها وبلغت نحو 18 ليرة لتصل إلى أكثر من 13 ليرة أمام الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات، وذلك عقب الإعلان عن إجراءات لتعزيز العملة.

وسجلت الليرة أكبر قيمة أمام الدولار منذ عقود، حيث بلغت 3ر13 أمام الدولار الأمريكي اليوم.

كانت العملة التركية قد ارتفعت أمس بشكل قياسي بعد إعلان حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجموعة من الإجراءات بما في ذلك طرح برنامج جديد لحماية المدخرات من تقلبات العملة التركية.

كان الرئيس أردوغان، قد قال أمس إن الحكومة ستطرح أداة جديدة تتيح للمتعاملين الحصول على عائدات على غرار عائدات تداول العملات الأجنبية.

وأضاف بعد اجتماع للحكومة، أن تركيا لا تعتزم تغيير نظام سعر الصرف ولا تحتاج إلى التراجع عن السوق الحرة.

وذكر أن البنك المركزي التركي سيحدد سعر الصرف للمصدرين الأتراك.

وعلى صعيد آخر، قال أردوغان إن الحكومة التركية سترفع مساهمتها في صندوق تقاعد العاملين في القطاع الخاص.

كما تعتزم الحكومة إلغاء الضريبة المقتطعة من العائد على السندات الحكومية. في الوقت نفسه تعتزم خفض ضريبة الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة.