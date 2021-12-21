مفوضية الانتخابات الليبية تحل اللجان الانتخابية وتنهي أعمالها

أعطى رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء أن رئيس المفوضية أوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.

على صعيد آخر ، نقلت القناة عن شهود عيان قولهم إن العاصمة الليبية طرابلس تشهد تحركات وتمركزات عسكرية في عدة مناطق، وإغلاق طرقات في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير.

وأفاد الشهود بوجود حالة استنفار عسكري، وإقامة حواجز ترابية بالمنطقة، إضافة إلى تحركات عسكرية في منطقة السدرة وطريق الشوك.

من جهتها أعلنت جامعة طرابلس أنه بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة الجامعة تلغى كل المحاضرات لهذا اليوم وعلى جميع الطلبة مغادرة مبنى الكلية والجامعة نظرا للظروف الأمنية.

وتصاعدت التوترات في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، مما أثار الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات، والتي يُنظر إليها باعتبارها ضرورية لاستعادة الاستقرار في البلاد التي مزقتها الصراعات، في موعدها في 24 كانون أول/ديسمبر الجاري.