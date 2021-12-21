تركيا تطلق حزمة إجراءات لدعم الليرة

أطلقت تركيا حزمة من الإجراءات يوم الاثنين تهدف إلى مواجهة الانخفاض الحاد في قيمة الليرة.

وحققت الليرة التركية بالفعل مكاسب هائلة مقابل الدولار الأمريكي واليورو بنحو 25% بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى أدنى المستويات في تاريخها.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيجري حماية ودائع الشعب من الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف في المستقبل.

وإذا تبين أن الخسائر أكبر من الفائدة التي وعدت بها المصارف على الودائع المعنية، يتعين تعويض الخسائر.

وقال أردوغان: "من الآن فصاعدا لن يضطر أي من مواطنينا إلى تحويل ودائعه من الليرة إلى عملات أجنبية لأنهم يخشون أن تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى القضاء على الأرباح من مدفوعات الفائدة".

وأعلن أيضا عن تدابير إضافية. كما تريد الحكومة التركية المساعدة في حماية الشركات من مخاطر أسعار الصرف.

إلا أن أردوغان أشار أيضا إلى أن تركيا لا تنوي ولا تحتاج إلى "اتخاذ أدنى خطوة" بعيدا عن اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الأجنبي الحالي.

وكانت الليرة التركية قد وصلت الى ادنى مستوى لها بأكثر من 18 مقابل الدولار يوم الاثنين.

والمشكلة الرئيسية لليرة هي تراجع مصداقية البنك المركزي على نحو متسارع.

ويتبع البنك المركزي التركي سياسة صارمة لخفض أسعار الفائدة منذ أواخر الصيف على الرغم من ارتفاع التضخم بنحو 21%. ولكن ضعف الليرة لا يؤدي إلا إلى تغذية التضخم.

وفي الوقت نفسه، يضغط أردوغان باستمرار على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وقد فصل أعضاء البنك المركزي الذين عارضوا وجهات نظره.