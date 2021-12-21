كندة علوش: مصر بلدي الثاني وعشقي لأرضها لا يقاس بالكلمات

شاركت الفنانة السورية كندة علوش، منشورا لأحد متابعي حسابها على "تويتر" يتحدث فيه عن علاقتها بمصر، والذي قال من خلاله: "كندة علوش مقيمة بمصر، ومبسوطة بكده ودايما تعلن عن حبها لمصر والمصريين وتعتز بذلك، وقالت قبل كدة (وطن ولدت فيه ووطن أعيش فيه)، وتتحدث كثيرا باللهجة المصرية".

وهو ما أكدته كندة علوش في تعليقها عليه حينما كتبت: "أكيد بلدي التاني وعشقي لأرضها وشعبها وهواها لا يقاس بالكلمات، دائماً في قلبي وعيوني وفي صلاتي حماها الله من كل مكروه".

يذكر أن الفنانة كندة علوش متزوجة من الفنان عمرو يوسف، وانتهت مؤخرا من تصوير دورها بمسلسل "ستات بيت المعادى"، وتستعد للمشاركة فى بطولة فيلم هندى يحمل اسم Yellow Bus، وهو إنتاج أمريكى هندى مشترك وتجسد من خلاله دور مديرة مدرسة روسية تتعرض للعديد من المواقف الصعبة مع الطلاب وأهلهم والتى تحاول حلها وسيتم عرضه على إحدى المنصات الخاصة بعد عرضه بمجموعة من المهرجانات وهو من تأليف وإخراج الأمريكية ويندى بيدنارز.