 سامي الشريف بمؤتمر دور الإعلام في بناء الوعي: التكنولوجيا «خلت الدنيا سداح مداح» - بوابة الشروق
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سامي الشريف بمؤتمر دور الإعلام في بناء الوعي: التكنولوجيا «خلت الدنيا سداح مداح»

عمر فارس:
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:48 م

قال الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، إن الأمم لا تموت قتلا لكن تموت انتحارا عندما تفقد قوتها الأخلاقية، مؤكدا أن مصر لا تزال قوة إقليمية ناعمة وصاغت الوعي لبلدان الشعوب العربية.

وأضاف الشريف، خلال فاعليات دور الإعلام في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام في كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، أنه بدلا من تقديم الفن الراقي في المسرح والسينما، وبدأ الإعلام يفسح المجال أمام معدومي وأصحاب أنصاف الموهبة على حساب الموهوبين تحت حجة "الجمهور عايز كدا"، كما ارتكبت أخطاء بسبب هذه الحجة.

وتساءل: "فهل الجمهور هو من يبني الشخصية المصرية العربية الثقافية؟"، متابعا: "ومع التطور التكنولوجي أصبح الفن (سداح مداح)، ويمكن للفنانين الهابطين أن يصلوا للجمهور في أي وقت".

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