القبض على صاحب أكاديمية بدون ترخيص يوهم الطلاب بالدراسة في جامعات خارج البلاد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر القبض على شخص لقيامه بإدارة أكاديمية بدون ترخيص، والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة في الخارج.

أكدت معلومات وتحريات قد وردت إلى قسم شرطة مدينة نصر أول قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى وهمي أكاديمية "بدون ترخيص" للدراسة بالخارج، كائنة بدائرة القسم، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى ادعائه الحصول على دكتوراه فى عدد من المجالات، فضلاً عن الإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية بعدد من الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة"، وتمكن من خلال ذلك النشاط التحصل على مبالغ مالية من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمقر الأكاديمية، وبالتفتيش عُثر على مجموعة من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تفيد إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا من الخارج، وكلاشيه بإسم يستخدم فى مهر العقود والأوراق الخاصة بالأكاديمية، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة.

وبمناقشة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.