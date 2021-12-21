إحالة المتهم بقتل صديقه في الدقهلية إلى المفتي: ذبحه وشنقه ليتخلص من ديونه

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإحالة أوراق "حداد" إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة يوم 5 فبراير 2022، للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل صديقه بذبحه بسكين وخنقه بحبل حتى يتأكد من وفاته، وذلك حتى يتخلص من ديونه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك في الجناية رقم 17032 لسنة 2019 مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.
وأحيل المتهم (أحمد.ع - 27 سنة)، حداد، من قرية دميرة، إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لأنه في يوم 5/11/2019 قتل المجني عليه (البشير.إ)، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وأداة "حبل" حتى استقل رفقة المجني عليه دراجة نارية واستدراجه إلى مكان ناء وما أن ظفر به حتى نحر عنقه باستخدام السلاح الأبيض ووضع حبل حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدا من ذلك قتله.
فيما جاء دور باقي المتهمين فأخفى المتهم الثالث المدعو (حامد.ك - 26 سنة)، عامل تشغيل وصيانة، الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، أما المتهمين الثاني والرابع وهما (محمد.أ - 38 سنة) فلاح، و(رضا.ح - 31 سنة)، عامل والمقيمان بقرية دميرة، فقد ساعدوا المتهم بالتخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسلام المستخدم، وأعطاه أحدهما ملابس يرتديها عوضا عن الملابس المتسخة، عقب إخبارهما بارتكاب الواقعة، فتمت المساعدة له بهذه الطريقة.