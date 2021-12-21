إحالة المتهم بقتل صديقه في الدقهلية إلى المفتي: ذبحه وشنقه ليتخلص من ديونه

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإحالة أوراق "حداد" ‏إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة يوم 5 فبراير 2022، للنطق بالحكم، بعد ‏اتهامه بقتل صديقه بذبحه بسكين وخنقه بحبل حتى يتأكد من وفاته، وذلك حتى يتخلص من ‏ديونه.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، ‏وذلك ‏في الجناية رقم 17032 لسنة 2019 مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي ‏جنوب ‏المنصورة.‏



وأحيل المتهم (أحمد.ع - 27 سنة)، حداد، من قرية دميرة، إلى محكمة جنايات ‏المنصورة لمحاكمته في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لأنه في يوم 5/11/2019 قتل المجني ‏عليه (البشير.إ)، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ‏وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وأداة "حبل" حتى استقل رفقة المجني عليه دراجة ‏نارية واستدراجه إلى مكان ناء وما أن ظفر به حتى نحر عنقه باستخدام السلاح الأبيض ‏ووضع حبل حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدا من ذلك قتله.

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فيما جاء دور باقي المتهمين فأخفى المتهم الثالث المدعو (حامد.ك - 26 سنة)، عامل تشغيل ‏وصيانة، الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، أما المتهمين الثاني والرابع وهما (محمد.أ - 38 سنة) فلاح، و(رضا.ح - 31 سنة)، عامل والمقيمان بقرية دميرة، فقد ساعدوا ‏المتهم بالتخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسلام المستخدم، وأعطاه أحدهما ‏ملابس يرتديها عوضا عن الملابس المتسخة، عقب إخبارهما بارتكاب الواقعة، فتمت المساعدة ‏له بهذه الطريقة.