بريطانيا تواجه أزمة أسمدة وشيكة بسبب ارتفاع الأسعار

أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية إلى تراجع مستوردي الأسمدة في بريطانيا عن الاستيراد وهو ما يهدد بنقص في الإمدادات خلال موسم الربيع الزراعي، حيث يعاني قطاع الأسمدة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اتحاد الصناعات الزراعية البريطاني القول إن مستوردي الأسمدة في بريطانيا يخشون من تكبد خسائر إذا امتنع المزارعون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، أو حدث تراجع مفاجئ في أسعار الأسمدة.

وقال جو جيلبرتسون رئيس قطاع الأسمدة في الاتحاد "كمستورد يجب تحقيق التوازن بين مخاطر شراء الأسمدة بالأسعار العالمية، في مواجهة مخاطر عدم القدرة على بيعها عندما يتردد المزارعون في الشراء" بسبب الأسعار المرتفعة.

ومع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في ظل اشتداد أزمة الطاقة بأوروبا، قد يضطر منتجو الأسمدة إلى تقليل إنتاجها مجددا.

ويقول جيلبرتسون إن أوروبا قد تواجه خلال العام المقبل نقصا في إمدادات الأسمدة يقدر بنحو نصف الاستهلاك الطبيعي المقدر بحوالي 18 مليون طن.