كشف إيزيكال موسيبي، المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية وعضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، عن حقيقة تأجيل البطولة إلى شهر سبتمبر.

وقال موسيبي في تصريحات لقناة "الحياة": «في البداية أود أن أشكر رئيس الاتحاد الإفريقي الذي أكد على إقامة البطولة في موعدها وليس في سبتمبر».

وأضاف: «الجميع يعلم أن إفريقيا تواجه مشكلة مع الطقس ويستحيل إقامة البطولة في الصيف على عكس أوروبا، نتفهم موقف شركائنا في أوروبا، لكن اقتراح تأجيل البطولة للصيف ليس جيدا بالنسبة لنا».

وعن الاستعدادات النهائية لإقامة البطولة.. قال: «لم ننته حتى الأن بنسبة 100 % كنا نخطط لإقامة البطولة في شهر فبراير لكننا جاهزون لإقامة البطولة في الموعد».

أما عن الوضع الوبائي في الكاميرون أتم: «لدينا 450 إصابة فقط حاليا منها 12 في حالة متأخرة، الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا تحت السيطرة»