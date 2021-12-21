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قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عدة جلسات متتالية خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والحسابات الختامية وموازنة البرامج والأداء.

وأوضح سالم، أن أول الاجتماعات سيكون الأحد المقبل؛ وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الأذن لوزير المالية بضمان شركة الأتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، كما سيتم مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/ 2022.

كما تعقد اللجنة، اجتماعا يوم الاثنين؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 202 / 2021،هذا بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمى وجامعات "سوهاج - أسيوط- عين شمس - المنصورة" للعام المالي 2021/2020.

وأضاف سالم، أن الاجتماعات ستستمر الثلاثاء؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد والأمداد والتموين الطبي للعام المالي 2020/2021

هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022 فيما يخص وزارة الصحة والسكان.

وتختتم لجنة الخطة والموازنة، سلسلة اجتماعاتها خلال شهر ديسمبر يوم الأربعاء؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة الأزهر الشريف "قطاع المعاهد الازهرية - جامعة الأزهر" للعام المالي 2021/ 2020، فضلا عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.