الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا تجري مشاورات حول مكافحة أوميكرون

تجري الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا مشاورات اليوم الثلاثاء حول كيفية مواجهة موجة متحور كورونا الجديد أوميكرون وتتضمن الأفكار المطروحة فرض قيود على المخالطات حتى بالنسبة للملقحين فضلا عن فرض قيود على الفعاليات وإغلاق النوادي.

ويعقد المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات اجتماعا بعد ظهر اليوم لبحث تشديد تدابير مكافحة كورونا من جديد.

وسبق ذلك أن ألمح ممثلون عن الحكومة الاتحادية والولايات إلى الكيفية التي يمكن أن تكون عليها التدابير الجديدة.

وكانت مقترحات تتعلق بهذه التدابير قد تم تداولها أمس الاثنين.

ومن المنتظر أن تبقى القواعد الخاصة بعيد الميلاد كما هي وفقا للقرار الصادر من آخر اجتماع للحكومة الاتحادية والولايات في أول الشهر الجاري والخاص بقصر اللقاءات التي يشارك فيها شخص واحد غير ملقح أو شخص واحد غير متعاف على أهل المنزل الواحد أو على شخصين بحد أقصى من منزل آخر مع استثناء الأطفال.

وليس هناك تقييد بالنسبة للقاءات التي يشارك فيها الملقحون أو المتعافون فقط.

وجاء في مقترح القرار أن "عدد المخالطات في الاحتفالات العائلية ينبغي تقييده انطلاقا من المسؤولية الذاتية".

وجاء في مقترحات القرار الخاصة باحتفالات رأس السنة أنه سيتم حظر الاحتفالات الكبيرة من هذا النوع " احتفالات رأس السنة بعدد كبير من الأشخاص لا يمكن تحمل مسؤوليتها في ظل الوضع الراهن".

ومن المنتظر أيضا أن يتم إلغاء حفلات الرقص داخل القاعات المغلقة.