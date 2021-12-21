الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أطفال بسبب رفع العلم الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال أمير البزلميط، وأمير السلايمة، وحمزة الجعبري، وتتراوح أعمارهم بين (12-13 عامًا) من رأس العامود وسلوان جنوب المسجد الأقصى؛ لأنهم رفعوا العلم الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة.



واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى فادي عليان، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند باب حطة أحد أبواب الأقصى.



كما اعتدت قوات الاحتلال على والدة الأسير مدحت العيساوي خلال اقتحام منزله في بلدته العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وأجرت فيه عمليات تفتيش واسعة وحطمت محتوياته.



ويُذكر أن الأسير العيساوي تحرر من الأسر منذ 4 أشهر فقط وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله منذ أيام.