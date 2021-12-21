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بابا الفاتيكان يحث على نزع السلاح وتوفير ظروف عمل أكثر عدالة

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 9:09 م

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى نزع السلاح العسكري وتوفير ظروف عمل أكثر عدالة، وذلك في رسالة قبل الاحتفال باليوم العالمي للسلام في الأول من يناير.

وقال فرنسيس الأول، اليوم الثلاثاء، إن الإنفاق العسكري زاد عن مستوياته في نهاية الحرب الباردة، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة بشكل مفرط.

وأضاف: "لذلك من الضروري بشكل ملح أن يطور المسؤولون الحكوميون سياسة اقتصادية تعكس النسبة بين الاستثمار العام في التعليم والأموال المخصصة للتسلح".

وحث على ظروف أكثر عدالة في عالم العمل، موضحًا أنه يجب تشجيع المبادرات لضمان احترام الشركات لحقوق الإنسان الأساسية.

وتابع: "في هذا الصدد، فإن السياسيين مدعوون إلى أداء دور نشط وتعزيز علاقة متوازنة بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".

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