ارتفاع سعر البتكوين إلى أكثر من 49 ألف دولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين، اليوم الثلاثاء، أكبر ارتفاع لها منذ نوفمبر الماضي، لتصل إلى أكثر من 49 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ خمسة أيام، في ظل زيادة الإقبال على الأصول الاستثمارية عالية المخاطر.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أكبر عملة رقمية في العالم خلال تعاملات اليوم في نيويورك بنسبة 5% إلى 49331 دولار للوحدة وهي أكبر زيادة يومية منذ 18 نوفمبر الماضي، كانت البتكوين قد تراجعت بنسبة 30% تقريبا خلال الأسابيع الخمس الماضية بعد وصولها إلى مستوى قياسي قدره 69 ألف دولار تقريبا في أوائل الشهر الماضي.



من ناحيته، قال مايك ماكجلون خبير الأسواق في خدمة بلومبرج إنتيليجانس إن البتكوين قد تصل إلى القاع وسط سوق يرتفع دائما وهو ما يعكس الارتفاع الأخير لأسعار النفط الخام.