محمود محي الدين: الخروج من مشكلات تباطؤ النمو يتطلب خلق فرص عمل وزيادة الدخل

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ مصر حافظت على معدل نمو إيجابي على الرغم من أزمة جائحة كورونا.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّه من المهم أن يرتبط معدل النمو الإيجابي بالمزيد من توليد فرص العمل.

وأوضح أن الخروج من مشكلات تباطؤ النمو العالمي وتقليل التأثير السلبي للتضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين هو تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وبالتالي زيادة الدخل ويكون ذلك متزامنًا مع زيادة في الإنتاجية.

وأشار إلى أنّ مشروعات استثمارية يتم العمل عليها منذ 2014 في البنية الأساسية بين الطاقة والطرق والموانئ وغيرها من المشروعات الضخمة تساهم في توفير فرص عمل بعائد استثماري جيد، لكنه شدّد على أهمية الحديث عن التصدير إلى جانب الاهتمام بالاستثمار.

وأكّد أن التصدير يتحقق إما من خلال استثمارات قائمة وموجودة وبالتالي يجب حل معوقاتها، قبل البحث عن مستثمرين جدد.

وشدّد على أنّ الاستثمار المحلي الخاص وكذا العربي والأجنبي يأتي على استثمارات قائمة على الأرض، مؤكدًا أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص.