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ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحورة أوميكرون في الهند إلى 200 حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:29 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند بلغ 200 حالة.

وأوضحت الوزارة، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أنه تم تسجيل 77 حالة تعاف من المتحور، فيما تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في ولايتي ماهاراشترا ودلهي، والتي بلغت 54 إصابة، بينما تم تسجيل 20 حالة في تيلانجانا، و19 حالة في كارناتاكا، و18 حالة في راجستان، و15 حالة في كيرالا، و14 حالة في جوجارات، فيما تم تسجيل حالتي إصابة في اوتارا براديش، وحالة واحدة في كل من تاميل نادو وبنغال الغربية وتشاتيسجار واندرا براديش.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن متحور أوميكرون، ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب عدوى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي.

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