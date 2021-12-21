الجيش الفرنسي يقتل أحد منفذى هجوم إرهابى بالنيجر

أعلنت القوات المسلحة الفرنسية قتلها أحد المسؤولين عن هجوم إرهابي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الفرنسيين، قبل عام ونصف العام.



وذكر الجيش الفرنسي اليوم، أن أحد أفراد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى الإرهابي تم "تحييده" في قصف جوي قرب تيلابيري، شمال غربي النيجر. ويتردد أن الرجل كان يقود عشرات المقاتلين.



وشن داعش في الصحراء الكبرى، العديد من الهجمات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي.



وهاجم رجال مدججون بأسلحة ثقيلة على متن دراجات نارية ستة فرنسيين ونيجيريين اثنين، في أغسطس 2020، في متنزه يقع إلى الشرق من نيامي. وكان جميع الضحايا تقريبا يعملون لدى منظمة إغاثة.



وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.



وأفاد الجيش الفرنسي بأن الرجل الذي أسفرت العملية العسكرية عن مقتله كان أحد منفذي الهجوم.