رئيس الكاف يؤكد مجددا إقامة كأس الأمم: سأحضر مباراة الافتتاح يوم 9 يناير

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد اجتماعه مع رئيس الكاميرون بول بيا ومع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها.

وتردد خلال الفترة الماضية احتمالية تأجيل البطولة بسبب جائحة كورونا وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل رئيس الاتحاد الإفريقي الذي أكد على إقامة البطولة بدء من 9 يناير.

وقال رئيس الكاف بعد اجتماعه برئيس الكاميرون واميل إيتو:"سأكون هنا في 07 يناير، سأحضر لمشاهدة مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو. في 9 يناير، عودنا نبدأ".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أمم إفريقيا، بالكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير المقبل، وحتى 6 من شهر فبراير.