محافظ أسوان يقود إحدى السيارات أثناء تفقد المعدات الجديدة

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اليوم، 5 معدات وسيارات تشمل مكبسين سعة 18 م3، وسيارتي ري أشجار وزراعات سعة 4 م3، بالإضافة إلى سيارة فنطاس مياه بسعة 10 م3، بتكلفة 6.8 مليون جنيه من إجمالي 36 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري، والتي تشهد دعم منظومة النظافة بـ24 معدة وسيارة.

وقاد عطية إحدى المعدات بنفسه للتأكد من أدائها، ووجه بالصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها؛ للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

وقال إن المهندسين المختصين قاموا بعمل إضافات وتعديلات لهذه المعدات من أجل الارتقاء بأدئها والقيام بأدوار عديدة مثل إضافة إمكانية ضخ المياه لغسيل الأرصفة، مع تركيب سلالم لتسهيل عمل هذه المعدات.