باشاك شهير يفوز على جيرسونسبور في الدوري التركي

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فاز فريق باشاك شهير على ضيفه جيرسونسبور 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا تعادل أنطاليا سبور مع قاسم باشا 1 / 1.

وسجل أهداف باشاك شهير دنيز توروك وجونيور كايسارا وادين فيسكا في الدقائق 17 و69 و78، فيما سجل هدف جيرسونسبور مامادو ديارا في الدقيقة 28.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد جيرسونسبور عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل أنطاليا سبور مع قاسم باشا 1/1.

وتقدم أنطاليا سبور بهدف سجله نالدو في الدقيقة 38 وتعادل قاسم باشا عن طريق أوموت بوزوك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع قاسم باشا رصيده إلى 12 نقطة في المركز العشرين الأخير.