 ليبيا وألمانيا تبحثان آلية دعم مسار الانتخابات الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليبيا وألمانيا تبحثان آلية دعم مسار الانتخابات الليبية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:38 ص

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المكلّف فوزي النويري مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، العملية الانتخابية وآلية دعم مسار الانتخابات وسبل تذليل الصعاب التي تحول دون إجرائها.
واستعرض الجانبان -خلال لقائهما اليوم /الاثنين/ وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- فرص تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التعاون في كافة المجالات.
يُذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة، كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق.

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