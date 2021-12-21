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سلطنة عمان: انطلاق أعمال المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 12:09 م

بدأت أعمال المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات فى دورته الـ 22  اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط .

وذكرت الوكالة العمانية اليوم أن جمعية الحاسِبات والمعلومات المُنبثِقة عن اتحاد الجامِعات العربية تنظم المؤتمر الذي يستمر ثلاثة  أيام.

وتتضمن أعمال المؤتمر تقديم 113 ورقة علمية في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات تم قبولها من 33 دولة حول العالم، وتهدف لإبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات في العصر الحديث، ودورها في تنمية المجتمع من خلال موضوعات مختلفة في التخصص منها البيانات الضخمة، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والشبكات وأمنها، وأخلاقيات الرقمنة، ونظم إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، ومنصات إتاحة الكتب والمجلات الإلكترونية، الناشرين والمزودين لمصادر المعلومات المختلفة ، وذلك خلال 15 جلسة.

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