‫نفذت وزارة الموارد المائية والري، العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى خلال عام 2021، كان على رأسها تحقيق الأمن المائي للجميع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تلافي الآثار السلبية على المنظومة البيئية للموارد المائية في مصر.

وشهد عام 2021 إعداد برامج عمل ورؤية محددة لأولويات المرحلة المقبلة مع التركيز على قضايا التنمية، ‫ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ المشروعات‬ ‫التي تهدف إلى تلافي الآثار السلبية على المنظومة‬ المائية.

وتقوم وزارة الموارد‬ ‫المائية والري بتنفيذ‬ الأعمال المنوطة بها‬ ‫من خلال 8 جهات‬ رئيسية تابعة لها وهي: ‫الديوان العام‬، ‫مصلحة ‫الري‬، مصلحة‬ ‫الميكانيكا والكهرباء، ‫الهيئة‬ ‫العامة‬ ‫للسد‬ ‫العالي ‫وخزان‬ ‫أسوان‬، ‫الهيئة‬ ‫المصرية‬ ‫العامة‬ ‫لمشرو‫عات ‫الصرف‬، والمركز‬ ‫القومي ‫لبحوث‬ ‫المياه‬، ‫الهيئة‬ ‫المصرية‬ ‫العامة‬ ‫لحماية‬ ‫الشواطئ، و‫الهيئة‬ ‫المصرية‬ العامة‬ ‫للمساحة.

وتنفذ وزارة الري 5 مشروعات‬ رئيسية معني بها ديوان الوزارة وهي: ‫مشروع استكمال البنية القومية‬ ‫لتنمية شمال سيناء‬ ‫مشروعات تنمية منابع حوض‬ ‫نهر النيل‬، ‫مشروع تغطيات الترع‬ ‫والمصارف داخل الكتل‬ ‫السكنية‬، ‫مشروع استكمال ترعة الشيخ‬ ‫زايد بجنوب الوادي (توشكى)، ‫مشروع تطوير الخطة المتكاملة‬ ‫للموارد المائية، مشروع استكمال البنية القومية‬ ‫لتنمية شمال سيناء‬.

ومن ضمن هذه المشروعات، مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، الذي يهدف إلى استخدام مياه ترعة السلام عبر‬ ‫سحارة تحت قناة السويس إلى شبه‬ ‫جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الأفقي ‫في مساحة 400 ألف فدان‬، وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج ‫الزراعي وربط سيناء بمنطقة الدلتا‬ ‫وجعلها امتدادًا طبيعيًا للوادي، وتحسين الظروف الاقتصادية ‫والاجتماعية وخلق مجتمع زراعي تنموي جديد ومتكامل، و‫التوطين بسيناء واستغلال الطاقات‬ ‫البشرية في أغراض التنمية وإتاحة‬ ‫فرص عمل‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ باستثمارات مليارين و344 مليون جنيه.

و‫جار العمل في تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل‬ ‫المياه المنتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر‬ ‫إلى مناطق الاستصلاح المخطط زراعتها بسيناء‬ بتكلفة 23 مليارًا و544 مليون جنيه.

ومن المشروعات أيضا، مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل،‬ والذي ‫يهدف إلى تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء‬ ‫الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل‬، وإعداد الدراسات للمصادر المختلفة‬ ‫المغذية لنهر النيل وتنميتها وتقليل‬ ‫الفواقد وإجراء الدراسات‬ ‫الهيدرولوجية والتنبؤ بإيراد النهر‬، والنظرة المشتركة للمشروعات‬ ‫المقامة على النيل في إطار تعاوني ‫مع دول الحوض والمشروعات‬ ‫التكاملية المشتركة لاستغلال الفواقد‬ ‫في أعالي النيل‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها‬ 122 مليون جنيه‬.

ومن أهم الأعمال التي تم تنفيذها‬ ‫مشروع‬ إنشاء 6 محطات مياه ‫شرب جوفية بجنوب السودان‬، ‫وجار العمل على تنفيذ ‪ المرحلة الخامسة لتشغيل‬‫وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش بأوغندا ‫وإزالة الحشائش المائية‬ ‫بالبحيرات العظمى، كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع‬، ‫إدارة الحشائش المائية‬ ‫بالمواقع الضحلة ببحيرتي ‫كيوجا والبرت بأوغندا، وإنشاء وتأهيل محطة قياس‬ المناسيب والتصرفات بمدينة ‫بور‬.

وتضم مشروعات وزارة الري خلال عام 2021، مشروع تغطيات الترع والمصارف‬ ‫داخل الكتل السكنية‬، والذي ‫يهدف إلى تغطية الترع‬ والمصارف التي تمر داخل الكتل‬ ‫السكنية للحفاظ على المياه التي يعاد‬ ‫استخدامها، ولضمان وصول المياه‬ ‫للأراضي الزراعية في التوقيت المحدد‬ ‫وبالكمية المطلوبة، وحماية البيئة من‬ ‫التلوث والحفاظ على الصحة العامة‬ ‫للمواطنين‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها‬ 31 مليون جنيه‬.

وشملت المشروعات أيضا، مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد‬ ‫بجنوب الوادي (توشكى)‬ والذي يهدف إلى رفع كفاءة شبكة‬ ‫الري والصرف، وتنفيذ البنية الأساسية ‫اللازمة لأغراض التنمية والاستصلاح ‫والاستزراع بمناطق المشروع، ما يؤدي إلى زيادة الرقعة للزراعية وتوفير مزيد‬ ‫من الحاصلات الزراعية والصناعات‬ ‫الغذائية القائمة عليها وتحقيق التنمية‬ المتكاملة‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات 3 مليارات و211 مليون جنيه‬.

كما تضم المشروعات، مشروع تطوير الخطة المتكاملة‬ ‫للموارد المائية‬، والذي ‫يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية‬ ‫الموارد المائية وحسن استغلالها ‫وتعظيم العائد منها‬، ورفع كفاءة استخدام المياه في‬ ‫الزراعة وتحقيق عدالة التوزع بين‬ ‫منتفعي الترع وزيادة الإنتاجية ‫الزراعية ووفرة الأراضي الزراعية‬ وتقليل تكلفة الري وزيادة دخل‬ ‫المزارع نتيجة للتطوير المتكامل‬ ‫وتحسين الوضع البيئي بالقرى ‫الواقعة بزمام المشروع،‬ وإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال‬ ‫إدارة المياه‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ باستثمارات 491 مليون جنيه.

ومن الأحداث الهامة لوزارة الري خلال عام 2021، إطلاق فعاليات أسبوع‬ ‫القاهرة الرابع للمياه ‪ خلال ‫الفتر من 24 إلى 28 أكتوبر الماضي، كما تم افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار ‫والتغيرات المناخية بالكونغو‬ الديمقراطية لمجابهة أخطار ‫الفيضانات‬ ومتابعة تشغيل البرامج‬ ‫الهيدرولوجية المختلفة الخاصة‬ ‫بمحاكاة السلوك الهيدرولوجي ‫لمنطقة حوض نهر النيل مع‬ ‫إعداد دراسات تخص تأثير‬ ‫مشاريع التنمية في دول حوض‬ ‫النيل على إيراد النهر، مع دراسة‬ ‫كل السيناريوهات المحتملة‬ وطرق التعامل معها.

كما تتم متابعة حالة السيول والأمطار ‫ونشر التقارير عنها في وسائل‬ الإعلام المختلفة يوميا، مع متابعة‬ ‫بيانات محطات رصد الأمطار التابعة للمركز الموزعة داخل‬ ‫مصر‬ وإعداد نشرات تنبؤ بالأمطار.

وفيما يخص مشروعات مصلحة الري، تنفذ المصلحة مشروعات رئيسية منها: مشروع ‫تنمية الموارد المائية‬ ‫باستخدام المياه الجوفية‬ ‫وحصاد مياه الأمطار ‫والسيول‬، والذي يهدف إلى تنمية الموارد‬ ‫المائية، وذلك باستغلال المياه الجوفية‬ ‫في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع‬ ‫والتوسع في استخدام الخزانات‬ ‫الجوفية العميقة، وحصاد مياه الأمطار ‫والسيول في أودية الصحراء الشرقية‬ ‫وسيناء‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات‬ مليار و235 مليون جنيه.

وتشمل مشروعات مصلحة الري أيضا، مشروع ‫تطوير وحماية مجرى نهر‬ ‫النيل، وإنشاء وتدعيم‬ ‫وتأهيل المنشآت الكبرى‬ ‫على المجاري المائية‬، و‫إحلال وتجديد وإنشاء‬ ‫أعمال صناعية وتبطين ترع‬، ومشروع تنمية الموارد المائية‬ ‫باستخدام المياه الجوفية وحصاد‬ ‫مياه الأمطار والسيول‬.

وقامت وزارة الموارد المائية والري خلال العام الحالي بإزالة أكثر من 32 ألف حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف في مختلف محافظات الجمهورية.

كما تم تنفيذ مشروعات بمحافظات الأقصر وأسوان وبني ‫سويف والمنيا‬ من ضمنها مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال‬ ‫صناعية وتبطين ترع‬، ‫للمحافظة على‬ ‫قطاعات الترع وحماية الجسور، ما‬ ‫يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه‬ ‫وتحسين نوعيتها ووصولها للمزارعين‬ ‫في الأوقات المطلوبة والمساهمة في ‫زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضعين ‫البيئي والصحي‬، حيث تم تنفيذ أعمال باستثمارات تبلغ 4 مليارات و801 مليون جنيه‬.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل الترع، تم ‫الانتهاء من تأهيل وتبطين مجاري مائية‬ ‫بطول ‪ 3539‬ كيلومترًا على مستوى محافظات‬ الجمهورية‬، وجار تأهيل ترع بطول 4375 كيلومترًا، وجار طرح‬ ‫أعمال بطول 2528 كيلومترًا ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع 10442 كيلومترًا.

وجار العمل في المرحلة الأولى من‬ ‫المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف‬ ‫المصري "حياة كريمة" بقرى 53 مركزا، وتضم المشروعات أيضا، تطوير وترشيد نظم الري، حيث ‫يهدف المشروع إلى تطوير شبكات‬ ‫الري الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة‬ ‫استخدام المياه، وخفض الفواقد خلال ‫شبكة الري، وحل مشاكل عدم وصول‬ ‫المياه لنهايات الترع، وعدالة توزيع‬ ‫المياه بين المنتفعين لزيادة الإنتاجية ‫الزراعية، وزيادة دخل المزارعين، وخلق‬ ‫فرص عمل جديدة، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها‬ 90 مليون جنيه‬.

وفيما يتعلق بمشروعات مصلحة الميكانيكا‬ ‫والكهرباء‬ خلال عام 2021، تنفذ المصلحة مشروع إنشاء وإحلال محطات‬ ‫الرفع‬، الذي ‫يهدف إلى‬ ‫إنشاء وإعادة تأهيل ‫محطات الرفع‬ ‫ورفع كفاءتها وقدرتها‬ ‫للوفاء بمتطلبات الري ‫والصرف للزمامات‬ ‫التي تخدمها‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات 664 مليون جنيه.

وحول مشروعات الهيئة العامة للسد‬ ‫العالي وخزان أسوان‬ ‫من أجل تحقيق أهداف الوزارة‬، ‫تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع حماية‬ ‫وتدعيم السد العالي وخزان‬ أسوان‬، وحسن إداره مياه‬ ‫البحيرة وحماية البلاد ‫من موجات الجفاف‬، وزيادة الطاقة‬ الاستيعابية لقناة‬ مفيض توشكى لحماية البلاد من‬ ‫أخطار الفيضانات‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات ‫‪ 157‬مليون جنيه‬.

وبالنسبة لمشروعات الهيئة المصرية‬ ‫العامة لمشروعات الصرف‬ ‫من أجل تحقيق أهداف الوزارة‬، ‫تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع إنشاء ‫وتجديد شبكات الصرف الزراعي ‫بشقيه العام والمغطى‬، حيث تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات مليار و964 مليون جنيه‬.

وتشمل مشروعات هيئة الصرف أيضا، مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف‬ ‫الزراعي بشقيه العام والمغطى‬، والذي يهدف إلى‪:‬ التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة‬، ‫وخفض منسوب المياه الأرضية، وتزويد الزمامات المنزرعة بشبكات‬ ‫الصرف المغطى لتحل محل‬ ‫المصارف المكشوفة لتوفير مساحات‬ ‫أراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية‬، وإحلال وتجديد شبكات الصرف‬ ‫المغطى التي انتهى عمرها‬ ‫الافتراضي، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة‬ وإنشاء الأعمال الصناعية عليها‬.

كما يجري العمل في تنفيذ أعمال إنشاء سحارات والأعمال الصناعية لتوسيع‬ ‫مصارف مكشوفة ومواسير لتمرير مياه الترع‬ ‫وتعميق مصرف فاصل‬ والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر‬.

وفيما يتعلق بمشروعات الهيئة المصرية‬ ‫العامة لحماية الشواطئ‬ ‫من أجل تحقيق أهداف الوزارة، تقوم‬ ‫الهيئة بتنفيذ مشروع حماية وتطوير‬ ‫السواحل والشواطئ المصرية‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها‬ 686‬ مليون جنيه‬، ويهدف المشروع إلى‪:‬ التكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع‬ منسوب سطح البحر، وإيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على‬ ‫الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة‬ ‫على السواحل وسلامة وسلامة الكتلة السكنية.

وبالنسبة لمشروعات المركز القومي لبحوث المياه، ‫‫من أجل تحقيق أهداف وزارة‬ الموارد المائية والري، ‫يقوم المركز بتنفيذ ‫مشروع استكمال وتطوير مباني ‫ومعامل المركز‬، ومشروع الدراسات التطبيقية في ‫مجال الموارد المائية‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال‬ ‫باستثمارات قدرها ‪41‬‬ مليون جنيه‬.

وتهدف المشروعات إلى تحسين ترتيب المركز القومي لبحوث‬ ‫المياه عالميا بمقدار ‪ 2000‬مركز‬ عالمي، وأن يكون الأول محليا، وإجراء الدراسات والأبحاث في مجالات ‫رفع كفاءة استخدام الموارد المائية‬ ‫المتاحة‬، ودراسة توفير موارد مائية إضافية‬ للأراضي.

وفيما يتعلق بمشروعات الهيئة المصرية العامة‬ ‫للمساحة‬ ‫والتي تهدف لتحقيق أهداف وزارة الري، ‫تنفذ الهيئة ‫مشروع تجهيزات ومباني ‫الإدارات المساحية ومطابع الهيئة‬، ومشروع الخرائط الطبوغرافية‬ ‫والتفصيلية‬، حيث ‫تم تنفيذ أعمال بمبلغ 369 مليون جنيه‬ ‫(إيرادات محققة)‬.

ويهدف المشروع إلى ‪تطوير أساليب إنشاء الخرائط‬ ‫المساحية للمشروعات الهندسية‬ ‫والخرائط المساحية التفصيلية‬ ‫والطبوغرافية للمدن والأراضي الزراعية والصحراوية‬، وعمل الثوابت الأرضية بأنواعها‬، كما تم تقديم 128 خدمة وأعمال مساحية للمواطنين وإنتاج وتحديث 3692 خريطة أعمال رفع مساحي وتحديد إحداثيات.