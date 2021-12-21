متطرفون يمينيون يقتحمون ساحة البرلمان في بوخارست

اقتحم عشرات من المتطرفين اليمينيين ساحة البرلمان الوطني في رومانيا، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزوا الحراس وذلك خلال احتجاجات على الإجراءات المقررة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا.

كما تضرر عدد من المركبات في الحادث، وفقا لوكالة أنباء ميديافاكس.

ولم تتدخل الشرطة في أول الأمر.

وطلب رئيس الوزراء نيكولاي سيوكا من وزير الداخلية لوسيان بودي ضمان حماية مؤسسات الدولة، حيث توجه آلاف المتظاهرين إلى مقر الحكومة الرومانية.

ودعا إلى المظاهرة حزب المعارضة اليميني "ايه يو ار" الذي كان يركز حملته ضد القيود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا ويعارض عمليات التطعيم.

وكان نواب البرلمان الروماني يجتمعون لدراسة فرض متطلبات جديدة لدخول بعض الأماكن العامة المغلقة، الأمر الذي يعني أنه سيتعين على المواطنين الراغبين في الدخول إما إثبات تلقيهم للقاح المضاد للفيروس أو تعافيهم من الفيروس أو الخضوع لاختيار سلبي.