بدأت وزارة التضامن الاجتماعي منذ قليل فعاليات مؤتمر "المبادرون" لمناقشة "سبل تفعيل الإتاحة لذوي الإعاقة في مصر"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الشباب أشرف صبحي.

وقالت القباج، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن الدولة والحكومة تدعم ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الأولوليات الوطنية.

وأشارت إلى أن قضية الاستشمار الاجتماعي تتضمن المساهمات العينية والنقدية.

وأكد أنه تم تعزيز قضية الاستثمار الاجتماعي لتضمن المساهمات العينية والنقدية والتزام جميع المواطنين بكل فئاتهم واختلافاتهم لتسهيل ودمج ذوي الإعاقة، فضلًا عن أنه تم تعزيز رأس المال البشري والوصول لسوق العمل، مؤكدة أن الدخول لسوق العمل يتطلب تدخلات من كل المؤسسات الدولة.