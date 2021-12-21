ستيف كير مديرا فنيا للمنتخب الأمريكي لكرة السلة

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة السلة الإثنين، تعيين مدرب جولدن ستايت ووريرز الحالي ستيف كير، للإشراف على المنتخب الأمريكي بدلاً من جريج بوبوفيتش.

وقال بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة مؤكداً معلومات كانت نشرتها وسائل إعلام محلية في مطلع الشهر الحالي "سيقوم ستيف كير بالاشراف على المنتخب الوطني للولايات المتحدة من 2022 إلى 2024".

وكان كير (56 عاماً) قاد غولدن ستايت ووريرز إلى التتويج بطلاً للدوري الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) أعوام 2015 و2017 و2018، وعمل مساعداً لبوبوفيتش الذي قاد فريقه إلى إحراز الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو صيف هذا العام.

وقال كير بعد صدور تعيينه رسمياً: "هدفنا بطبيعة الحال هو الفوز وجعل بلادنا فخورة، سنعمل جاهدين من أجل تحقيق ذلك".

وينتظر كير استحقاقان هامان، يتمثل الأول ببطولة العالم المقررة في الفيليبين عام 2023 حيث يتعيّن على المنتخب الأمريكي استرجاع اللقب الذي فقده بخسارته أمام فرنسا في ربع نهائي النسخة الأخيرة عام 2019، أما الاستحقاق الثاني فهو الدفاع عن اللقب الأولمبي في دورة باريس عام 2024.

وضم الجهاز التدريبي لكير، ثلاثة مساعدين هم مدرّب ميامي هيت اريك سبويلسترا، ومدرب فينيكس صنز مونتي وليامز، ومدرب جامعة جونزاجا مارك فيو.