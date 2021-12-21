حافلة الزمالك تصل ستاد عثمان أحمد عثمان استعدادا لمواجهة المقاولون

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول للاستاد، وذلك قبل بدء عمليات الإحماء.

وكان الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، فاز في الأولى بخماسية، وفاز في الثانية بهدف دون رد، بينما تعادل في الأخيرة بهدفين لكل فريق.