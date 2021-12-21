أشرف زكي: إجراءات قانونية لردع الذين يعلقون مشاكلهم النفسية على شماعة الفن

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن البيان الصادر عن الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، يأتي ردًا على تصريحات غير للائقة واردة بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين: «نجد كل فترة فيديوهات مدسوسة على قنوات موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب من بعض الباحثين عن الشهرة والتريند تهين الفن ومصر، ويتحدثون عن الفن بشكل مسيء وأن أي فنانة عليها تقديم تنازلات لتحقق شهرة».

وأشار إلى أن زوجته وأخته ممثلات، فضلًا عن أن ابنته مساعد مخرج، مضيفًا: «ما يقال عيب في بلد يضم أم كلثوم وشادية وكل الأساطير العظيمة، نحن نستنكر تلك التصريحات، لا أعلم صاحبة الفيديو بصورة شخصية ولا يعلمها أحد من الزملاء، لكنها تبحث عن أي نوع من الجذب، ونحن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لردع هؤلاء الأشخاص الذين يعلقون على شماعة الفن كل مشكلة نفسية عندهم».

وأعرب جموع فناني مصر عن استنكارهم وأسفهم ورفضهم التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لإطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة.

وأضاف بيان صادر عن الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، اليوم الإثنين، أن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل "كوكب الشرق، وسيدة الشاشة العربية، وسيدة المسرح العربي"، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.