ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 20% في أول 20 يوما من الشهر الحالي

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي على خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات البترولية.

وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات البلاد خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بلغت 9ر36 مليار دولار مقابل 7ر30 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات نمو الواردات بنسبة 1ر42% سنويا إلى 6ر39 مليار دولار خلال الفترة نفسها لتسجل كوريا الجنوبية عجزا قدره 66ر2 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الحالي.

وحسب القطاع، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 5ر27% سنويا، حيث شكلت أشباه الموصلات حوالي 20% من صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي في ظل وجود شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر إس كيه هاينكس في كوريا الجنوبية.

كما قفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 8ر88% مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.