إيتو: كأس الأمم هو احتفال بالفخر والأخوة الإفريقية

يؤمن الأسد الكاميروني، صامويل إيتو، النجم السابق لبرشلونة الإسباني، والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في قدرة بلاده على تقديم تنظيم رائع لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أمم إفريقيا، بالكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير المقبل، وحتى 6 من شهر فبراير.

وتحوم الشكوك حتى الآن، حول مصير إقامة أمم إفريقيا في موعدها، في ظل عدم انتهاء السلطات الكاميرونية من العمليات الإنشائية، بالإضافة لمخاطر تفشي وباء فيروس كورونا.

وكتب إيتو، اليوم الثلاثاء، من خلال حسابه الرسمي على تويتر:" من القاهرة إلى كيب تاون، يأتي بعض أعظم لاعبي كرة القدم في العالم من إفريقيا".

وأضاف:" كأس الأمم الإفريقية هو احتفال بالفخر والأخوة الإفريقية، والأهم من ذلك كله حبنا للعبة كرة القدم".

وأتم:" ثقتي كبيرة للغاية في نجاح تنظيم أمم إفريقيا".