أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أنه حصل على ضمانات من القادة اللبنانيين بإجراء الانتخابات النيابية المرتقبة في موعدها، مشيرًا إلى أن المنظمة الأممية ستقدم الدعم الفني والتقني للبنان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت في ثالث أيام زيارته للبنان، التي بدأها أمس الأول الأحد وتستمر حتى غدًا الأربعاء.

وشدد جوتيرش على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل، مشيرًا إلى أن المنظمة الأممية ستعمل على المساعدة في تنظيم انتخابات حرة نزيهة.

وكان المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) بلبنان قد أعلن اليوم تعذر تأمين أكثرية للتوصل إلى قرار في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في تعديلات قانون الانتخابات ضمن المهلة الزمنية المحددة قانونًا، وهو ما يعني اعتبار قانون الانتخابات بتعديلاته نافذًا مع إبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بذلك على أن يُنشَر في الجريدة الرسمية.

وكان وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي قد أكد في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل أيام أن الانتخابات "حكمًا" ستكون في مايو المقبل، وذلك بسبب إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على رفض إجرائها في مارس المقبل.