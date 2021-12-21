مرصد الأزهر: إطلاق الاحتلال الرصاص تجاه راشقي الحجارة تصعيد خطير

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ما أوردته وسائل الإعلام العبرية الرسمية عن إصدار جيش الاحتلال الصهيوني لتعليمات جديدة تقضي بالسماح لجنوده في الضفة الغربية المحتلة بإطلاق الرصاص مباشرة، تجاه الشباب الفلسطيني من راشقي الحجارة، وهو ما يمثّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة الفلسطينيين.



وطالب مرصد الأزهر، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تكفل وقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه على الفور.



كما لفت المرصد، النظر إلى ضرورة حل المشكلة الأساسية لخلق هذا العنف ألا وهي الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين والعمل على إنهائه، وذلك وفقًا لجميع قرارات الأمم المتحدة وآخرها التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 من ديسمبر الجاري بأغلبية ساحقة، دعمًا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الصهيوني على الفور.



ويذكر أن تعليمات إطلاق النار السابقة كانت تتيح لجنود الاحتلال إطلاق الرصاص على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة أثناء الحدث فقط ووفق تقدير مدى الخطر الذي يهدد الجنود، لكن التعليمات الجديدة تتيح إطلاق الرصاص أثناء الحدث وحتى بعد انتهائه وبدون تقدير لمدى الخطر الذي يهدد حياة الجنود؛ الأمر الذي سيعطي الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين وفقًا لأهواء وتقديرات جيش الاحتلال.