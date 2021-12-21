تراجع الليرة التركية في تعاملات آسيا بعد ارتفاعها بنسبة أكثر من 20% أمس

تراجعت الليرة التركية في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لتفقد بعض مكاسبها التي حققتها أمس عندما ارتفعت في آسيا بنسبة 23%، وذلك في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة التركية أمس لتعزيز العملة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى تراجع الليرة صباح اليوم في تعاملات آسيا بنسبة 1.2% إلى 13.4911 ليرة لكل دولار لتواصل تأرجحها بعد أن كانت قد تراجعت إلى مستوى قياسي مسجلة 18.3633 ليرة لكل دولار صباح أمس، ثم ارتفعت في ختام تعاملات أمس إلى 12.2756 ليرة لكل دولار. وكان ارتفاع الليرة في ختام تعاملات أمس هو الأكبر خلال يوم واحد منذ 1983 بحسب بيانات بلومبرج.

كانت العملة التركية قد ارتفعت أمس بشكل قياسي بعد إعلان حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة من الإجراءات بما في ذلك طرح برنامج جديد لحماية المدخرات من تقلبات العملة التركية.

كان الرئيس أردوغان قد قال أمس إن الحكومة ستطرح آداة جديدة تتيح للمتعاملين الحصول على عائدات على غرار عائدات تداول العملات الأجنبية.

وأضاف بعد اجتماع للحكومة أن تركيا لا تعتزم تغيير نظام سعر الصرف ولا تحتاج إلى التراجع عن السوق الحرة.

وأضاف أن البنك المركزي التركي سيحدد سعر الصرف للمصدرين الأتراك.

وعلى صعيد آخر، أشار أردوغان إلى أن الحكومة التركية سترفع مساهمتها في صندوق تقاعد العاملين في القطاع الخاص.

كما تعتزم الحكومة إلغاء الضريبة المقتطعة من العائد على السندات الحكومية. في الوقت نفسه تعتزم خفض ضريبة الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة.