 ألمانيا تفرض قيودا بعد عيد الميلاد للحد من إصابات أوميكرون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا تفرض قيودا بعد عيد الميلاد للحد من إصابات أوميكرون

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 9:38 م

أعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستفرض قيودا وحدودا قصوى الأسبوع المقبل على التجمعات الخاصة، وحفلات الملاهي الليلية المغلقة والفعاليات العامة الكبيرة، لإبطاء وتيرة تفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

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