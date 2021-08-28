ألمانيا تفرض قيودا بعد عيد الميلاد للحد من إصابات أوميكرون

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أعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستفرض قيودا وحدودا قصوى الأسبوع المقبل على التجمعات الخاصة، وحفلات الملاهي الليلية المغلقة والفعاليات العامة الكبيرة، لإبطاء وتيرة تفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.