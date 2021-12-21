محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال الداودي إن الدولة وضعت خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال، موضحا أن مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي يراقب 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا والذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان" كما أنه سوف يراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة، فضلا عن دوره في سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد.



وأشار إلى تطوير المركز بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، من خلال قرض ميسر، مضيفًا أنه شارك في تنفيذ أعمال التطوير كبرى الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة، وهي "سيمينز، إريكسون، صان مصر"، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كافة المجالات بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ومن جانبه، أوضح رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا، عقد دورات تدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بالمركز الإقليمي للتعرف على كيفية إدارة المركز ومراقبة المحطات، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا بما يخدم استقرار الشبكة في دولتي ألمانيا وسويسرا.