أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مكافأة مالية بقيمة 100 دولار لمن يتلقون الجرعات المعززة من لقاح فيروس كورونا في المراكز الصحية التابعة لجهاز المدينة، وذلك في خطوة لتشجيع المواطنين على التطعيم.

وأوضح بلاسيو أن المكافأة ستمنح للمواطنين الذين سيتلقون الجرعات المعززة لللقاحات المضادة لكورونا حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية.

وأفادت الشبكة بأن إعلان عمدة نيويورك يأتي في محاولة من جانب الإدارة الأمريكية للحد من زيادة الإصابات خلال موسم العطلات.

وأشار العمدة الذي سيترك منصبه عشية العام الجديد إلى أن المدينة أطلقت حملة تسويق بقيمة 10 ملايين دولار لدفع مزيد من الأشخاص للحصول على اللقاح وإضافة اختبارات جديدة.