 وكالة الأدوية الأوروبية: لا دليل على ضرورة تطوير لقاحات كورونا لمواجهة أوميكرون - بوابة الشروق
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وكالة الأدوية الأوروبية: لا دليل على ضرورة تطوير لقاحات كورونا لمواجهة أوميكرون

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:57 م

قال المدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبي، اليوم الثلاثاء إن هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي مستعدة لتعديل لقاحات كورونا لمواجهة متحور «أوميكرون» الجديد، نافيًا وجود دليل على ضرورة تطوير اللقاحات لمواجهة «أوميكرون».

وبسؤاله عن الحاجة لتعديل لقاحات كورونا لمواجهة متحور «أوميكرون»، قال المدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية: «لا توجد إجابة عما إذا كنا سنحتاج إلى تعديل اللقاحات، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الثلاثاء.

وأشار إلى أن الوكالة بحاجة إلى مزيد من البيانات حول فعالية لقاح كورونا، ومعدل انتشار متحور «أوميكرون» وشدة المرض الذي يسببه، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاحات شهريًا؛ حيث عززت شركات الأدوية إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد لسكانها البالغ عددهم 450 مليون نسمة.


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