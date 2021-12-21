ريال مدريد يعلن إصابة ألابا وإيسكو بفيروس كورونا

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أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إصابة الثنائي ديفيد ألابا وإيسكو بفيروس كورونا.

ويعد ألابا ووإيسكو هما أحدث إصابتين بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد، ليرتفع عدد المصابين داخل الفريق إلى ثمانية أشخاص خلال أسبوع.

وكشف الريال الأربعاء الماضي دخول لوكا مودريتش ومارسيلو للحجر الصحي بعدما كشفت الفحوص التي خضعا لها بأنهما يعانيان من المرض.

وبعدها بيوم ثبتت إصابة جاريث بيل، وماركو أسينسيو، ورودريجو، وأندري لونين، بجانب ديفي نجل كارلو أنشيلوتي ومساعده الفني.

كل هؤلاء سيغيبون عن مواجهة الريال لأتلتيك بلباو غدا الأربعاء.