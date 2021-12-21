 ريال مدريد يعلن إصابة ألابا وإيسكو بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 11:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

ريال مدريد يعلن إصابة ألابا وإيسكو بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:15 م

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إصابة الثنائي ديفيد ألابا وإيسكو بفيروس كورونا.

ويعد ألابا ووإيسكو هما أحدث إصابتين بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد، ليرتفع عدد المصابين داخل الفريق إلى ثمانية أشخاص خلال أسبوع.

وكشف الريال الأربعاء الماضي دخول لوكا مودريتش ومارسيلو للحجر الصحي بعدما كشفت الفحوص التي خضعا لها بأنهما يعانيان من المرض.

وبعدها بيوم ثبتت إصابة جاريث بيل، وماركو أسينسيو، ورودريجو، وأندري لونين، بجانب ديفي نجل كارلو أنشيلوتي ومساعده الفني.

كل هؤلاء سيغيبون عن مواجهة الريال لأتلتيك بلباو غدا الأربعاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك