مسؤول في تيجراي يؤكد انسحاب القوات من المناطق المجاورة بشمالي إثيوبيا

أكد متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي يوم الاثنين أن الجماعة سحبت قواتها من المناطق المجاورة في شمالي إثيوبيا.

وقال جيتاشيو رضا، مستشارزعيم جبهة تحرير شعب تيجراي ديبرتسيون جبريمايكل، في تغريدة على تويتر يوم الاثنين "لقد انتهينا للتو من انسحاب قواتنا من منطقتي أمهرة وعفر".

وتأتي هذه التغريدات بعد يوم من إرسال جبريمايكل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يبلغه فيها باعتزامه الانسحاب من مناطق في إثيوبيا خارج تيجراي.

وكتب جبرمايكل: "لقد استمعنا للدعوة الدولية الاجماعية لنا بالانسحاب من المناطق المجاورة".

وحرص على التأكيد على أن قواته ما زالت قوية و لم تُهزم، رغم أن الصراع تسبب في معاناة هائلة لشعبي إثيوبيا وإريتريا.

وطالب جبرمايكل بحظر لتحليق جميع الطائرات المعادية في أجواء تيجراي، كما طالب بفرض حظر دولي على مبيعات السلاح لكل من إثيوبيا وإريتريا. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تأسيس آلية لضمان انتهاء كافة الأعمال العدائية.