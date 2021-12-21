محافظ سوهاج: الدولة تدخلت بقوة لتطوير كل نواحي الحياة في الصعيد

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن المحافظة كانت مفتقرة إلى التنمية التي تحدث الآن على الأصعدة كافة ومن أهمها البنية الأساسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أن المحافظة كانت تعاني من عدم توافر الخدمات الأساسية للمواطنين كالصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

وأوضح أنّ هناك تنمية اقتصادية من قبل الحكومة، وبدأت في الظهور بالمحافظة بشكل كبير، لافتًا إلى أن تنمية الريف المصري في سوهاج يشمل سبعة مراكز بـ171 قرية، من خلال عدد كبير من المشروعات الضخمة.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تساهم في تطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد، وكذلك توافر فرص عمل للشباب في المحافظة، وذلك بعد أن كانت من ضمن المحافظات المصدرة للعمالة إلى باقي المحافظات.

ولفت إلى أن الدولة تدخلت بقوة في تطوير كافة نواحي الحياة بمحافظات الصعيد، وتمثلت في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وتوفير كافة السبل للمواطنين للعيش في حياة كريمة، مضيفًا أن الوحدات الصحية وفرت على المواطنين اللجوء إلى الأطباء والقطاع الخاص في العلاج.

وأوضح أن هناك توسعة تقوم بها الدول في عدد من المصانع داخل المحافظة، لتوفير فرص عمل إلى المواطنين بتكلفة تصل لـ 4 مليار جنيه، منها غرب طهطا وغرب جرجا.