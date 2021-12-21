 سفير أمريكا في ليبيا: سنفرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير أمريكا في ليبيا: سنفرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات الليبية

السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند
السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 3:55 م

أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات الليبية.

وقال نورلاند، خلال لقائه مع مرشحي الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الشعب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترغب في إجراء الانتخابات الليبية في وقتها المحدد 24 ديسمبر.

وكان السفير الأمريكي في ليبيا قال، أمس الاثنين: "انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع الدكتور السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية السيد روبنشتاين، وفقا لما نقلته صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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