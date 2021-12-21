تايلاند: وقف برنامج دخول الوافدين بدون حجر صحي بسبب مخاوف من انتشار أوميكرون

أوقفت تايلاند، برنامجها الخاص بدخول الوافدين إلى البلاد بدون الخضوع لحجر صحي، وذلك بعد أقل من شهرين من إطلاقه، بسبب مخاوف متعلقة بالانتشار المحتمل لمتحور "أوميكرون" من خلال السائحين القادمين إلى البلاد.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المعنية بمكافحة مرض "كوفيد -19" في البلاد، والتي يترأسها رئيس الوزراء، برايوت تشان- أوتشا، علقت الموافقة على دخول الزائرين للبلاد بدون الخضوع لحجر صحي، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الرابع من يناير المقبل، في ظل تزايد حالات الإصابة بين الوافدين بالسلالة المتحورة من الفيروس.



وقال نائب رئيس الوزراء، سوباتانابونج بونميتشاو، إن لجنة مكافحة "كوفيد -19" ستعيد تقييم السياسة في الرابع من يناير.



وقد أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الثلاثاء تسجيل 2476 حالة إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن هناك 3649 مريضا خرجوا من المستشفيات أمس الاثنين بعد تعافيهم من الفيروس.



ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و196 ألفا و529 حالة.



وبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و440 حالة منذ بدء الجائحة.