المتحدث العسكري: بدء التسجيل بقيد الموردين للشركات الراغبة في التعامل مع القوات المسلحة أول يناير

أعلن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، بدء التسجيل بسجل "قيد الموردين" للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2022 /2023، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.



وأوضح المتحدث العسكري، في بيان على الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر فتح باب التسجيل للشركات المحلية (المتقدمة لأول مرة- التي تنتهي الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30/6/2021) والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2022 /2023 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية من خلال الرابط الآتي:

https://sapprovals.mod.gov.eg اعتبارًا من أول يناير 2022.



وعقب قيام الشركات بالتسجيل، يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات/الأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في "1 ش أحمد تيسير- أمام مجمع طيبة التجاري- طريق النصر- ميدان الشهيد هشام بركات- مدينة نصر".