4 قرارات جديدة للنيابة في حادث وفاة شخصين إثر حادث مروري بطريق صلاح سالم

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيق في واقعة اتهام سائق سيارة نقل ثقيل بالتسبب في وفاة شخصين أثناء حادث مروري يطريق صلاح سالم.

وأمرت النيابة بعدد من القرارات وهي:

1- عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، ومسكرات له.

2- التصريح بدفن جثامين المتوفيان وهم: عمرو زينهم حسن، و طارق علي محمد.

3- استدعاء المجني عليه صاحب السيارة الثانية لسماع أقواله في الواقعة.

4- تكليف وحدة المرور بفحص السيارة النقل وإعداد تقرير مفصل عن حالتها.

كانت النيابة في وقت سابق قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثامين لبيان ما بها من إصابات، وكذا طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وملابساتها وإذا كانت بها شبهة جنائية من عدمه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مصر القديمة إشارة من غرف عمليات النجدة تفيد بوجود مصادمة، ومتوفيين في طريق صلاح سالم، أمام وحدة إطفاء عين الصيرة

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير المقطورة ع هـ ب "نقل ثقيل" بقيادة السائق أحمد.ش "41 سنة - مقيم في الدرب الأحمر" اصطدم بدراجة بخارية يستقلها شخصين، هم: عمرو. ز، و طارق. ع مما أدى إلى مصرعهما في الحال، وأنه أثناء هروب قائد السيارة النقل اصطدم بسيارة ملك شخص يدعى محمد أشرف مما تسبب في القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة.