المعلم يهنئ الرياضة المصرية بإنجازات السباحة

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حرص إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة الشروق على تهنئة المنتخب المصري للسباحة، بعد نتائجه الرائعة في بطولة العالم التي جرت بأبوظبي الإماراتية خلال الأيام الماضية.

وكتب المعلم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد أن انتزع ابننا الصغير وبطلنا الصاعد بقوة المركز الرابع على العالم في 100 متر فراشة محطماً الرقم المصري والعربي والإفريقي عدة مرات".

وأضاف: "يحقق أبطالنا المتألقين في إنجاز جديد للسباحة المصرية طالما تطلعت إليه الأجيال السابقة المركز الخامس على العالم في سباق 200 متر متنوع برقم أفريقي وعربي جديد".

وتابع: "تكتب عنهم واحدة من أهم مجلات السباحة الدولية مقالًا مشرفًا.. ألف ألف مليون مبروك لأسرة السباحة وللرياضة المصرية".

وكان المنتخب المصري قد حطم الرقم القياسي الإفريقي في بطولة العالم للسباحة، بعدما احتل المركز الثاني في السباقات التمهيدية لسباق 200 متر متنوع للرجال بالدورة التي جرت في أبوظبي.