ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا مع اشتداد حدة موجة الصقيع الحالية

تستعد أوروبا لمواجهة نقصا في إمدادات الطاقة مع اشتداد حدة موجة الصقيع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار في الوقت الذي لا تستطيع فيه الإمدادات مواكبة الزيادة في الطلب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع درجات الحرارة في العديد من العواصم الأوروبية خلال الأسبوع الحالي إلى أقل من الصفر بعدة درجات، مما سيؤدي إلى اختناق شبكات الكهرباء التي تعاني بالفعل من نقص إمدادات محطات طاقة الرياح وأعطال محطات الطاقة النووية في فرنسا.

ومما يزيد الأمر سوءا تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر ألمانيا اليوم، حيث سيتم تشغيل خط الإمدادات العابر لألمانيا بشكل جزئي طوال كانون ثان/يناير المقبل.

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 600%. وارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي لأوروبا اليوم بنسبة 8ر8% في حين ارتفع سعر الطاقة في ألمانيا تسليم العام المقبل وهو السعر القياسي لأوروبا بنسبة 1ر3% ليسجل مستوى قياسي قدره 250 يورو (282 دولار)لكل ميجاوات/ساعة.

كما ارتفعت أسعار العقود قصيرة الأجل للكهرباء في أوروبا مع ارتفاع تكلفة استخدام وقود ملوث للبيئة مثل الفحم في تشغيل محطات التوليد. ففي فرنسا ارتفع سعر الكهرباء تسليم اليوم التالي إلى 88ر442 يورور لكل ميجاوات/ساعة وهو أعلى مستوى له منذ 2009. وارتفع سعر هذه العقود في ألمانيا إلى مستوى قياسي أيضا. كما ارتفع سعر حصص الانبعاثات الكربونية بنسبة 2ر6% إلى 84ر77 يورو لكل طن.