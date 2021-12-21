«الأقصر» تصعد لدور الثمانية من بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات

صعد فريق جامعة الأقصر لدور الثمانية في بطولة الجامعة الأولى لكرة القدم الخماسية، وذلك بعد فوزه اليوم الإثنين، على فريق جامعة طنطا بهدف مقابل لا شيء، أحرزه الطالب مؤمن طارق حافظ، في الشوط الثاني.

وكان فريق جامعة الأقصر، قد خاض ثلاث مباريات اليوم وأمس، فاز في مباراة على فريق جامعة طنطا، وتعادل إيجابيا مع فريق جامعة الوادي الجديد بواقع ثلاثة أهداف، وخسر أمام فريق جامعة الإسكندرية بهدف مقابل لاشيء.

وقدم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، التهنئة للاعبين، وأعضاء الفريق، على فوزهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز في المباريات المقبلة، ومؤكدًا استمرار دعمهم حتى الفوز بكأس البطولة، موجها بضرورة استمرار تطوير خطة الفريق واستعدادهم بقوة لمواجهة المباريات القادمة.

يذكر أن بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى يوم 23 من الشهر الجاري، بمشاركة 16 جامعة، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي، ومحافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.