قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية تناظر 502 حالة بمركز دشنا بقنا

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة متعددة التخصصات إلى قرية نجع الشرابلة التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، قام خلالها نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً لعدد 502 حالة بمختلف التخصصات الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي أن التخصصات الطبية جاءت بواقع 77 حالة في تخصص الباطنة العامة و69 رمد و93 عظام و59 أنف وأذن وحنجرة و17 نساء وتوليد و89 أطفال و78 جلدية و20 نفسية وعصبية.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد كمال نصاري إن مجموعة "لا للمخدرات" قامت بتوزيع الملصقات والمطبوعات وعقد الجلسات النقاشية مع مختلف المراحل العمرية للتوعية بأضرار المخدرات.