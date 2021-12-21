ضبط 10 أطنات نترات سائل و1600 لتر مولاس بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، وبرفقة فرحات أبو عاصي والحسيني مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مخصبات زراعية بناحية أبو المطامير يعمل تحت بير السلم بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وتم ضبط والتحفظ على 10 أطنان نترات سائل و1600 لتر مولاس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.